Врио главы ДНР сообщил о боях, идущих уже в центре Марьинки
Нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданское население.
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Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданское население, добавил Пушилин.
Также, по словам врио главы ДНР, наши войска близки к окружению Артемовска.
Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как инженеры с помощью 3D-принтера изготавливают хвостовики-стабилизаторы для боеприпасов, которые сбрасывают с коптера.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов