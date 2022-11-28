Армия спецоперация Врио главы ДНР сообщил о боях, идущих уже в центре Марьинки Андрей Аркадьев Нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданское население. © Фото: Илья Питалев, РИА Новости Читайте нас на: Бои за Марьинку уже идут в центре города, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. «Что касаемо Марьинки, то там бои идут уже в центре города», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Нашим подразделениям удается перевозить в безопасное место гражданское население, добавил Пушилин. Также, по словам врио главы ДНР, наши войска близки к окружению Артемовска. Ранее в сюжете «Звезды» мы рассказывали, как инженеры с помощью 3D-принтера изготавливают хвостовики-стабилизаторы для боеприпасов, которые сбрасывают с коптера. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика