За минувшие сутки украинские боевики выпустили по ДНР более ста снарядов.

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Накануне несть человек пострадали при обстреле города Пологи в Запорожской области. Боевики ударили по населенному пункту из тяжелой артиллерии. Украинские националисты применили американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Из-за атаки частично пропало электроснабжение, а также наблюдаются перебои с мобильной связью.

По Донецкой Народной Республике за сутки боевики выпустили более ста снарядов. В результате обстрела погибли три жителя Макеевки. Среди жертв есть подросток. В Донецке ранены четыре человека. По городу ударили из РСЗО «Град». В один из жилых домов угодила часть ракеты и пробила крышу.

В многоэтажке, принявшей на себя удар, перебиты перекрытия двух этажей. Коммунальщикам теперь придется заменять кровлю и остекление во всех квартирах и подъездах.

Напомним, под обстрел также попали два детских сада в Ворошиловском районе. А ранее националисты выпустили по Донецку шесть снарядов «натовского» калибра.

Боевики также обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.