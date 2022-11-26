Националисты атаковали Донецк шестью снарядами «натовского» калибра

Боевики также обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.

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Украинские националисты подвергли обстрелу несколько районов Донецка. Об этом проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В ведомстве добавили, что боевики выпустили по населенным пунктам шесть снарядов «натовского» калибра.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 17.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.15 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в сообщении СЦКК ДНР в Telegram.

Вместе с тем националисты обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив по нему три снаряда калибром 152 миллиметра.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что 26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.