Два детских сада попали под обстрел украинских боевиков в Донецке

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Многоквартирные дома и два здания детских садов оказались под обстрелом украинских боевиков в Ворошиловском районе Донецка. Об очередной атаке националистов на мирные кварталы рассказало представительство ДНР в СЦКК.



«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: город Донецк (Ворошиловский район): поврежден МБДОУ "Детский сад №15 г. Донецка"; поврежден МБДОУ "Ясли-сад №60 г. Донецка, бул. Пушкина, 23 - многоквартирный жилой дом; ул. Университетская, 40 - многоквартирный жилой дом», - отметили в Telegram-канале представительства.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские боевики выпустили пять ракет из РСЗО «Град» по Ворошиловскому району столицы республики.