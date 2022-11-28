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NYT: украинские боевики несут колоссальные потери под Артемовском

Семен Лавров
03:20 28.11.2022
Издание сообщает, что количество раненых под Артемовском националистов достигает 240 человек за сутки.
NYT: украинские боевики несут колоссальные потери под Артемовском
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Американская газета New York Times сообщает больших потерях, которые терпят украинские боевики под Артемовском в ДНР. Согласно сообщению издания, за минувшую пятницу врачи насчитали 50 раненых. Накануне их было порядка 240.

Осколочные и огнестрельные ранения, сотрясения мозга - бойцы с такими повреждениями поступают в украинские военные госпитали в ДНР бесконечными потоками, говорится в газете. Подобная перегрузка медпунктов - результат новых подкреплений позиций националистов силами спецназа и теробороны ВФУ.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на то, что Киев бросает на защиту Артемовска все новые и новые группы боевиков, союзные войска уверенно продвигаются вперед по всей линии соприкосновения, ежедневно освобождая населенные пункты от захватчиков.

Ранее Минобороны России сообщало об уничтожении ударами высокоточных орудий до 100 иностранных наемников в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. Также в результате атак ВКС РФ было уничтожено шесть единиц бронетехники за сутки.

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