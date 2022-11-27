МО РФ: в районе Часового Яра ударом выскоточного оружия уничтожено до 100 иностранных наемников

Как сообщили в Минобороны России, российские военные также уничтожили шесть единиц бронетехники.

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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков проинформировал, что в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР было ликвидировано до 100 иностранных наемников ударом высокоточного оружия ВКС РФ. Вместе с тем было уничтожено шесть единиц бронетехники.

«В районе населенного пункта ЧАСОВ ЯР Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники», - отметил Конашенков в ходе брифинга.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили до 70-ти украинских националистов при попытке контратаки ВСУ на Донецком направлении. Кроме того, бойцами была отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.