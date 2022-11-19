Врио главы ДНР: союзные силы идут вперед по всей линии соприкосновения

Несмотря на то, что киевский режим бросает в бой все новые подразделения националистов, союзные войска уверенно продвигаются вперед.

© Фото: Михаил Андроник, РИА Новости

Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии соприкосновения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», - сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

При этом он отметил, что эти передвижения не такие быстрые, «как хотелось бы, с ежедневным освобождением населенных пунктов».

Тем не менее, со слов врио губернатора региона, российские войска постепенно освобождают все новые территории, включая Артемовск, в направлении которого киевский режим бросает все новые силы националистов.

«Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», - добавил Пушилин.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО). Военные с первого дня спецоперации поражают личный состав врага, технику, укрытия, транспортные узлы и базы хранения. Работа «Градов» и «Ураганов» отличается скоротечностью. Она обусловлена возможностью ответного огня со стороны противника, поэтому необходимо быстро менять позиции.