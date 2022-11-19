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Врио главы ДНР: союзные силы идут вперед по всей линии соприкосновения

Ян Брацкий
12:22 19.11.2022
Несмотря на то, что киевский режим бросает в бой все новые подразделения националистов, союзные войска уверенно продвигаются вперед.
Врио главы ДНР: союзные силы идут вперед по всей линии соприкосновения
© Фото: Михаил Андроник, РИА Новости
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Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии соприкосновения. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются по всей линии фронта», - сказал Пушилин в видеообращении, распространенном в его Telegram-канале.

При этом он отметил, что эти передвижения не такие быстрые, «как хотелось бы, с ежедневным освобождением населенных пунктов».

Тем не менее, со слов врио губернатора региона, российские войска постепенно освобождают все новые территории, включая Артемовск, в направлении которого киевский режим бросает все новые силы националистов.

«Но тем не менее в Артемовске дом за домом, улица за улицей освобождаются. Да, с боями, да, сложно. Но только движение вперед», - добавил Пушилин.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО). Военные с первого дня спецоперации поражают личный состав врага, технику, укрытия, транспортные узлы и базы хранения. Работа «Градов» и «Ураганов» отличается скоротечностью. Она обусловлена возможностью ответного огня со стороны противника, поэтому необходимо быстро менять позиции.

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