«Все в укрытия»: власти Одесской области сообщили о воздушной тревоге

В ночь на 2 ноября воздушную тревогу также объявляли в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

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Воздушная тревога объявлена в Одессе и области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

О воздушной тревоге также сообщили в областной военной администрации.

«Тревога! Все в укрытия», — написал в Telegram-канале советник главы администрации Сергей Братчук.

В ночь на 2 ноября воздушную тревогу также объявляли в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

Россия начала наносить массированные удары по инфраструктуре Украины, включая энергетические, оборонные объекты, объекты военного управления и связи, с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. За атакой на мост, считают российские власти, стоят спецслужбы Украины.