В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявили воздушную тревогу

Россия начала наносить массированные удары по объектам энергетической и военной инфраструктуры с 10 октября.

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В Киевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

В 1:22 по московскому времени тревогу объявили в Черкасской области, спустя минуту - в Кировоградской и Киевской областях.

Накануне утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Россия начала наносить удары по инфраструктуре Незалежной, включая энергетические, оборонные объекты, а также объекты военного управления и связи, с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. За атакой на мост, считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.