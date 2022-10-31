Тревога по всей Украине: что известно об ударах ВС РФ по критической инфраструктуре врага

Сегодня во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах на объектах критической инфраструктуры. В Киеве пропали свет и вода в некоторых районах. Черное небо от дыма в районе Днепропетровской ГЭС.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Yevhen Kotenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

На Днепровской ГЭС прогремел мощный взрыв. Предварительно, повреждена подстанция в районе плотины. Вооруженные силы России продолжают выводить из строя украинские объекты критической инфраструктуры.

Угрозы самому Днепрогэсу нет - били в нескольких метрах от комплекса подстанций. И как результат - обесточенные объекты, те, которые используются боевиками и «Иностранным легионом» для расположений, хранений боеприпасов и техники. ВСУ придется экстренно искать генераторы, подвозить топливо для них, да и в целом будет нарушена логистика.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В некоторых городах экстренно отключают электроэнергию. В Киеве - клубы черного дыма от пожаров, пропали вода и свет. Проблемы с водоснабжением и в пригородах.

Цель ударов - ослабить сопротивление ВСУ. Власти Одесской области сообщают о сильных взрывах на Новоднестровской ГЭС. Также повреждена Кременчугская гидроэлектростанция. Горит подстанция в районе плотины. Черкасская область частично обесточена после ракетных ударов.

Еще две ракеты попали по объекту критической инфраструктуры в Харькове - там перебои с энергоснабжением. Приостановлена работа метрополитена. В результате попадания свет пропал и в Энергодаре. В Павлограде несколько взрывов прогремели в районе железнодорожного узла, который используется для снабжения группировки ВСУ в ДНР и ЛНР.