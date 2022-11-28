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В МО РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк

18:31 28.11.2022
Как уточнили в Минобороны России, пуск ракеты произошел сегодня в 18 часов 17 минут.
В МО РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. 

«В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракета выводит на орбиту космический аппарат в интересах МО РФ. 

Ранее в Минобороны России заявили, что технику 17-й танковой бригады украинских боевиков накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона.

Также «Звезда» публиковала кадры работы 152-миллиметрового «Гиацинта» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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