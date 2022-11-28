Армия В МО РФ сообщили о запуске ракеты «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк Как уточнили в Минобороны России, пуск ракеты произошел сегодня в 18 часов 17 минут. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Минобороны России сообщили о пуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с территории космодрома Плесецк в Архангельской области. «В понедельник, 28 ноября, в 18 часов 17 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б"», - говорится в сообщении. В российском оборонном ведомстве уточнили, что ракета выводит на орбиту космический аппарат в интересах МО РФ. Ранее в Минобороны России заявили, что технику 17-й танковой бригады украинских боевиков накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона. Также «Звезда» публиковала кадры работы 152-миллиметрового «Гиацинта» в зоне спецоперации. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика