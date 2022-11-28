МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона

Уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей, а также более 100 украинских боевиков, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Воздушно-космические силы России нанесли удар по военной технике 17-й танковой бригады вооруженных формирований Украины в районе станции Моисеевка в Днепропетровской области во время погрузки эшелона. Об этом сообщил на брифинге 28 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В результате удара противник потерял восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Потери украинской стороны в личном составе превысили сто человек, добавил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства также сообщил о провале атак и контратак врага на четырех направлениях: Купянском, Краснолиманском, Артемовском и Южно-Донецком.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении двух складов боеприпасов украинских боевиков в Донецкой Народной Республике.

Ранее инструктор Денис Черняков, обучающий военнослужащих, мобилизованных для участия в спецоперации, рассказал, как обращаться с гранатой во время реальных боев.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов