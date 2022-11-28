«Море огня»: кадры работы «Гиацинта» в зоне СВО

Артиллерийский расчет работает ежедневно с 8 утра и до самого вечера. В основном уничтожаются минометы противника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Гиацинт» ведет огонь по живой силе, укрепрайонам и складам боеприпасов противника более 12 часов в сутки. За это время ежедневно уничтожается около 4 единиц техники, в основном - минометов. Реже удается нанести удары по РСЗО и гаубицам.

На данных кадрах показано, как артиллерийский расчет «разбирает» ангары с боеприпасами украинских националистов. Работа ведется слажено, отмечает старший офицер батареи Владислав.

Определить правильную траекторию пуска снаряда наводчику помогают знания, полученные в школе.

«Хорошо учился в школе. С математикой дела на отлично», - вспоминает наводчик Даниил.

Артиллеристы ведут огонь при постоянной корректировке так называемых «птичек», беспилотников. Для разведки и корректировки огня артиллеристы используют радиолокационную станцию «Зоопарк». Для себя официальное название станции расчет объяснил просто - бойцы говорят, что именно с помощью «Зоопарка» они засекают разнообразное «зверье».

При этом националисты пристально следят за его передвижениями. Слишком много проблем причиняет он им своей работой. Поэтому позиции приходится менять часто. Каждый раз, включаясь в работу на новом месте, расчет вновь определяет цель атаки.

«Докладывем старшему, он определяет цель и распределяет по огневым, чем лучше обезвредить эту цель», - рассказывает командир отделения радиолокационной станции Никита.

Предельная дальность крупнокалиберных пушек «Гиацинт» порядка 30 километров. Однако показанные на кадрах удары наносятся гораздо ближе.

Ранее были опубликованы видео дуэли между российскими «Гиацинтами» и американскими гаубицами М777. В ходе данного противостояния артиллеристам удалось уничтожить три «натовских» орудия.