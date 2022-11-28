Повысить точность: как 3D-принтер помогает закидывать гранаты с коптера в окопы врага

Российские инженеры нашли способ, как сделать коптер боевым с помощью 3D-принтера. На нем печатается такая небольшая деталь, как хвостовик.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Снаряд от подствольного гранатомета летит с подвеса зависшего над позициями боевиков беспилотника прямо в окоп украинских националистов. Плавное пикирование, гарантирующее точное попадание в траншею, обеспечивают боеприпасам хвостовики-стабилизаторы. Такие «крылья» проектируют и изготавливают в небольшой лаборатории в подземном убежище бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Артиллерия, она бьет немного с разбросом, да. Когда у нас идет сеть окопов узких, точно уложить снаряд в траншею окопа очень трудно. А этим - пожалуйста. Можно сбрасывать прямо очень точно», - поделился инженер-конструктор с позывным Ява.

Здесь все как в любительском клубе робототехники. Все, что нужно для работы - компьютер, хорошее освещение, нехитрый набор инструментов и, конечно, 3D-принтер. О своих ноу-хау конструкторы рассказывают осторожно, но охотно. Инженер с позывным Ява до призыва по частичной мобилизации увлекался программированием, а здесь его знания особенно пригодились.

«Вешается на квадрокоптер, выдергивается чека и пускается. В нужный момент оператор нажимает на кнопку, дверца опускается и граната оттуда вылетает», - добавил Ява.

Точность сброса и детонацию боеприпаса проверяют, как правило, на небольших целях. И только после успешных испытаний подвесы и хвостовики запускают в серию. Координаты цели для ударного беспилотника выявляет либо запущенный одновременно с ним еще один дрон, либо радиолокационные станции, такие как «Соболятник». За счет мощного сигнала антенны РЛС даже способна определить, кто или что именно находится на позиции - человек, танк или БМП.

Комплекс «Соболятник» состоит из таких компонентов, как кабель, антенна, блок питания и пульт управления. Все вместе весит около 40 килограммов, что позволяет расчету свободно его переносить. Легко собирается и разбирается, в среднем на это уходит не больше пяти минут. Сочетание на передовой ударных беспилотников с технической разведкой позволяет эффективно наносить удары по позициям националистов по всей линии соприкосновения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов