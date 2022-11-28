Два энергоблока на ЗАЭС перевели в режим «горячего останова»

Было добавлено, что в настоящий момент тепло поступает в систему обеспечения Энергодара.

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Два энергоблока на Запорожской атомной электростанции перевели в режим «горячего останова». Об этом сообщили в «Росэнергоатоме».

Было добавлено, что в настоящий момент тепло поступает в систему обеспечения Энергодара.

«Сейчас, значит, два реактора в режиме так называемого горячего останова. Идет теплоотдача, тепло поступает в систему теплообеспечения города. Конечно, температура оставляет желать лучшего. Все что могут, атомщики делают в этих условиях», - сказал советник гендиректора компании Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» .

Украинские националисты регулярно обстреливают территорию Энергодара и находящейся на его территории атомной электростанции. Несколькими днями ранее корреспондент «Звезды» показал, к чему приводят действия боевиков.