Пасечник: из украинского плена освобождено 23 защитника ЛНР

Освобожденные, со слов Леонида Пасечника, отметили нечеловеческое отношение в украинском плену - пытки, избиения, моральные унижения.

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Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об освобождении из вражеского плена 23 защитников ЛНР. Он написал об этом в своем Тelegram-аккаунте.

«Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких», - констатировал Пасечник.

Он сообщил, что освобожденным пришлось через многое пройти. Защитники, со слов Леонида Пасечника, отметили нечеловеческое отношение в украинском плену - пытки, избиения, моральные унижения.

Врио главы региона подчеркнул, что все освобожденные получат медицинскую помощь и пройдут реабилитацию.

«В очередной раз призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата! Требуем обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций, принудить Киев соблюдать основополагающий принцип международного права - гуманность!» - добавил Пасечник.

Ранее российские военнослужащие описали украинский плен.

А один из вернувшихся из вражеского плена боец заявил о намерении отомстить.