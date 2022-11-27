Появились первые кадры девяти возвращенных из плена российских военнослужащих

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» сняла возвращение на родину российских военнослужащих, находившихся ранее в украинском плену. На этой неделе уже состоялось уже несколько важных для нашей страны обменов в формате 35 на 35 и 50 на 50, и вот еще 9 бойцов возвращаются из украинского плена.

В Севастополе, куда они направляются, для них организовано что-то вроде перевалочного пункта: отдых после длинной дороги, медосмотр, прежде чем они разъедутся дальше, каждый по своим регионам.

Освобожденные военнослужащие рассказали, как прошел их последний бой и как они попали в руки к украинским боевикам. Бойцы прикрывали отступавших товарищей вшестером, но никто из них не поднял рук для добровольной сдачи в плен - их взяли ранеными и обескровленными, когда сил продолжать борьбу у солдат уже не было.