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Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев

10:45 28.11.2022
Тренировки с резервистами проходят на полигоне Песочное в Костромской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Инструктор Денис Черняков, обучающий военнослужащих, мобилизованных для участия в специальной военной операции, рассказал, как обращаться с гранатой во время реальных боев. Тренировки с резервистами проходят на полигоне Песочное в Костромской области, сообщает Минобороны России.

«Навык обращения с гранатой необходим так же, как и навык обращения со стрелковым оружием. В этих ситуациях можно спасти жизнь военнослужащему и позволить выполнить поставленную задачу. В реальных боевых условиях метание гранаты производится с ходу или в пешем порядке. Это упражнение для вырабатывания навыка действий с гранатой», - отметил Черняков.

В описании к видео сказано, что тренировки проходят в интенсивном режиме и под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в зоне спецоперации. Личный состав проходит курс обучения от одиночной подготовки и приобретения навыков ведения тактической стрельбы и метания гранат до действий в составе артиллерийских расчетов, танковых взводов и реактивных артиллерийских дивизионов.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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