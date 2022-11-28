От действий пехоты до танкового боя: как ветераны СВО готовят мобилизованных под Костромой

В МО РФ сообщили, что, завершив курс боевой подготовки, мобилизованные бойцы отправятся в тыловую зону спецоперации, где пройдут боевое слаживание в составе уже более крупных подразделений.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Костромской области.

Перед отправкой в зону спецоперации бойцов тренируют опытные инструкторы, которые получили боевой опыт в ходе СВО.

«Личный состав проходит курс обучения от одиночной подготовки и приобретения навыков ведения тактической стрельбы и метания гранат до действий в составе артиллерийских расчетов, танковых взводов и реактивных артиллерийских дивизионов», - говорится в сообщении.

В качестве примера отрабатываемого норматива в российском оборонном ведомстве привели скорость сворачивания позиции и ухода с зоны дислокации для взвода РСЗО «Град» в 25 секунд. При этом все отрабатывается в максимально приближенных к боевым условиях, с использованием различных видов имитации, включая шумодымовые эффекты.

«Используется опыт непосредственно действий тех подразделений именно, я участвовал в спецоперации, вернулся вот буквально в августе и на опыте моих действий сейчас готовлю танковые подразделения», - рассказал Герой России Иван Додосов, инструктор боевой подготовки.

В Минобороны России сообщили, что танкисты прошли подготовку на нескольких разновидностях бронетехники и умело обращаются с танками Т-72 и Т-80.

Еще личный состав проходит противотанковую подготовку, упражняясь в стрельбе из комплексов противотанковых управляемых ракет.

В МО РФ добавили, что, завершив курс боевой подготовки, мобилизованные бойцы отправятся в тыловую зону спецоперации, где пройдут боевое слаживание в составе уже более крупных подразделений.

Ранее «Звезда» показала кадры работы 152-миллиметрового «Гиацинта» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов