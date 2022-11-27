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FIFA решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Ондуа за бутсы с флагом РФ

Игнат Далакян
06:33 27.11.2022
Спортсмен объяснил это знаком уважения к стране, в которой он вырос.
FIFA решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Ондуа за бутсы с флагом РФ
© Фото: IMAGO ULMER Michael Kienzler Globallookpress
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Международная федерация футбола FIFA решила не наказывать полузащитника сборной Камеруна Гаэля Ондуа за бутсы с флагом Российской Федерации.

«Могу вам сказать, что дисциплинарная комиссия знает об этом, но это не является проблемой, потому что Ондуа вырос в России. Он из Камеруна и России. Это всего лишь флаг его страны»,- цитирует Норвежская вещательная корпорация NRK пресс-секретаря FIFA Джованни Марти.

Ондуа вышел в бутсах с флагами России и Камеруна на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против Швейцарии. Сам спортсмен объяснил это знаком уважения к стране, в которой он вырос. Несколько человек в Норвегии публично раскритиковали футболиста.

Ранее сборная Ирана разгромила команду из Уэльса в добавленное время на матче ЧМ-22 в Катаре. Встреча сборных двух стран на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 2:0.

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