Иран разгромил Уэльс в добавленное время на матче ЧМ-22

Еще одна сенсация на ЧМ по футболу в Катаре.

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Сборная Ирана вырвала победу у команды Уэльса на ЧМ по футболу в Катаре благодаря двум голам, забитым в добавленное время. Встреча двух команд группы В на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 2:0.

В основное время соперники не смогли ни разу поразить ворота, хотя опасных моментов было создано немало. Одно из столкновений у штрафной сборной Уэльса закончилось удалением вратаря валлийцев Уэйна Хеннесси. Арбитр показал ему сначала желтую карточку, но потом поменял «горчичник» на красную, прислушавшись к мнению видеоассистента рефери (VAR). Это удаление стало первым на чемпионате мира.

Исход матча решился в дополнительное время. Мячи забили Роузбеш Чешми (90+8) и Рамин Резаэян (90+11).

Сейчас сборная Ирана с тремя очками занимает второе место в группе, столько же у сборной Англии. У команды Уэльса и США по одному очку.