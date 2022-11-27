Глава КНДР заявил о намерении обладать сильнейшим в мире ядерным оружием

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Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что его страна ставит своей целью обладать самыми могущественными в мире стратегическими ядерными силами.

Об этом он заявил по случаю повышения в званиях ученых и руководителей из оборонной научно-исследовательской области. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой», - сообщает агентство.

Говоря о сотрудниках оборонной научно-исследовательской области, Ким Чен Ын отметил, что те всему миру продемонстрировали решимость КНДР в деле построения «сильнейшей в мире армии».

«Они в полной мере продемонстрировали на весь мир твердую решимость нашего государства к достижению цели построения сильнейшей в мире армии, его решительную исполнительность, огромный потенциал и убедительные очертания непобедимого будущего КНДР», - заявил глава Северной Кореи.

Немногим ранее Ким Чен Ын сфотографировался на фоне баллистической ракеты «Хвасон-17» со своей дочерью. За несколько дней до этого он наблюдал за испытательным пуском новой межконтинентальной баллистической ракеты вместе со своими женой и дочерью.