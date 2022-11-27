Ким Чен Ын сделал новое фото с дочерью на фоне баллистической ракеты «Хвасон-17»

Ранее он впервые показал свою дочь во время пуска ракеты «Хвасон-17».

© Фото: Kim Jae-Hwan Keystone Press Agency Globallookpress

Глава КНДР Ким Чен Ын снова показал свою дочь. На этот раз он сфотографировался с ней на фоне баллистической ракеты «Хвасон-17».

Об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи. На памятном фото лидер страны запечатлен с командой, готовящей ракету к испытательному пуску.

Ранее корейский лидер впервые показал свою дочь во время пуска «Хвасон-17». После этого в публичном пространстве появились предположения, что в КНДР к власти может прийти женщина. Политолог Юрий Светов прокомментировал эти домыслы.