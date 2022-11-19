Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время пуска ракеты «Хвасон-17»

По данным южнокорейской разведки, у лидера КНДР есть две дочери и сын.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытательным пуском новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» вместе с женой и дочерью. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Все чиновники и ученые оборонного сектора, а также военнослужащие подразделений стратегических ядерных сил продемонстрировали абсолютное почтение и преданность (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, который прибыл на место исторического испытания стратегического оружия вместе со своей любимой дочерью и супругой, чтобы лично руководить процессом», - информирует ЦТАК.

Государственные СМИ подчеркнули, что северокорейский лидер впервые показал свою дочь, что «свидетельствует об уверенности семейной линии», а также подчеркивает значение национальной безопасности КНДР.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея в ответ на пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР в направлении Японского моря провели очередные совместные военные учения. В маневрах участвовали четыре истребителя ВВС Южной Кореи F-35A и четыре истребителя F-16 ВВС США. Также отрабатывались авиаудары по передвижной пусковой ракетной установке КНДР. Издание отмечает, что эти учения стали первыми, на которых данные истребители открыто демонстрировали свою способность поражать грунтовые ракетные комплексы.