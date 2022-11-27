«Прикрывали отход, кто-то должен был остаться»: освобожденные из плена рассказали о последнем бое

26 ноября в рамках обмена пленными между Россией и Украиной в Севастополь вернулись еще 9 российских военнослужащих. Они рассказали, как попали в плен.

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Освобожденные военнопленные рассказали, как проходил их последний бой и как они попали в руки к украинским националистам.

Вшестером бойцы прикрывали отход своих товарищей при отступлении у Красного Лимана. Когда кончились боеприпасы, их окружил враг, и военнослужащие попали в плен. Это не было добровольной сдачей - почти все они получили ранения, и продолжать бой ни у кого не было сил, но ни один боец не поднял руки.

«В последний бой никто уже не мог вести боевой контакт, потому что мы были ранены, обескровлены, еле-еле двигались. Так, добровольно, никто из наших в плен не попал, руки никто не поднимал, до последнего держали автомат», - поделился один из освобожденных военнопленных.

Украина и Россия в последнее время активно ведут переговоры по обмену пленными. В воскресенье 26 ноября на территорию РФ вернулись 9 российских военнослужащих, до этого состоялись обмены 35 на 35 и 50 на 50.