Армия В МО РФ заявили о возвращении на территорию РФ 9 попавших в плен военнослужащих Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: 26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает Министерство обороны России. Самолетами ВТА ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика