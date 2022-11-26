В МО РФ заявили о возвращении на территорию РФ 9 попавших в плен военнослужащих
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
26 ноября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Самолетами ВТА ВКС РФ освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов