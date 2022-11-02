КНДР выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Как сообщает Yonhap, одна из ракет упала в 57 километрах от города Сокчхо, расположенного на северо-востоке Южной Кореи.

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Корейская Народно-Демократическая Республика запустила три баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на заявление Комитета начальников штабов Республики Корея.

Уточняется, что одна из ракет КНДР упала в 57 километрах от города Сокчхо, расположенного на северо-востоке Южной Кореи. Как отметило агентство, это первый случай в этом году, когда ракета была запущена в сторону южнокорейской территории.

В связи с ракетными пусками премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о созыве совета национальной безопасности.

В прошлую пятницу, 28 октября, Yonhap сообщило, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. По данным информагентства, ракеты были пущены из района Тхончон и провинции Канвондо около двенадцати часов по местному времени.