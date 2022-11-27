Глава РФС рассказал, как Россия может вернуться в международный футбол

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россия будет участвовать в международных соревнованиях, если МОК примет соответствующее решение. Также он отметил, что на стороне РФ работают квалифицированные юристы, поэтому проблем со Спортивным арбитражным судом нет.

«Нужны решения со стороны МОК и со стороны других спортивных федераций. Если они будут, то UEFA учтёт эти решения. Они помогут нам вернуться на международную арену» - выразил надежду Дюков.

Россия была исключена из UEFA и FIFA 31 октября вследствие обращения Украины.

25 ноября бывший вице-президент FIFA Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе РФ из UEFA в Азиатскую конфедерацию футбола. Тогда он заявил, что на данный момент конференция по обсуждению этого вопроса в РФС не проводилась.

О том, что исполком организации все же обсудит вхождение России в Азиатскую конфедерацию футбола, стало известно 27 ноября. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков. По его мнению, время обсудить данную перспективу уже настало.