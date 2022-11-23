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«Привычка изображать КНДР средневековой»: политолог о возможностях власти женщины в Северной Корее

Елизавета Потейчук
18:27 23.11.2022
В госструктурах и вооруженных силах КНДР доминируют именно мужчины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Северной Корее для работы в госструктурах и службы в вооруженных силах предпочтение отдается мужчинам, в то время как женщины поддерживают экономику страны. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на исследование южнокорейского государственного Корейского института национального объединения (KINU), свыше 70% дохода домохозяйства в КНДР приходится на женщин, которые зачастую торгуют на рынках.

На днях северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые показал свою дочь во время пуска ракеты «Хвасон-17». Это породило домыслы о том, что к власти в КНДР может прийти женщина. В настоящее время единственными женщинами, замеченными в высших эшелонах элиты Пхеньяна, являются родственницы лидера Ким Чен Ына - его сестра Ким Е Чжон и его тетя Ким Ген Хи, сестра покойного лидера Ким Чен Ира. Так, политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» предположил, может ли женщина оказаться у власти в Северной Корее.

«У нас представление об азиатских государствах, что они полностью маскулинные, никогда там женщин не подпускали, это не так. Вспомним, что в истории Китая того же одна из самых великих правителей - это императрица Цыси. Второе - привычка западного мира изображать Северную Корею таким анахронизмом, кондовой средневековой страной и прочее», - сказал эксперт.

Кроме того, Светов указал на то, что западные страны привыкли демонизировать своего врага.

«А чего эта “отсталая страна” вдруг ядерную бомбу создала, ракеты создает межконтинентальные, и по многим другим вопросам у них продвижение. По сути дела, Кимы создали это государство, хоть оно формально - социалистическая республика, но правит ею династия», - говорит Светов.

Если у власти в стране находится династия, то у власти будет находиться та фигура, которая будет ей выгодна, в том числе женщина, считает политолог. Специалист заметил, что лидер КНДР «исходит из реальности».

«Раз у него нет сыновей, и его сестра при нем помогающая активно, включающаяся в этот процесс, теперь дочка. Почему нет?» - резюмировал Светов.

Напомним, государственные СМИ Северной Кореи отметили, то, что Ким Чен Ын впервые показал свою дочь, «свидетельствует об уверенности семейной линии», а также подчеркивает значение национальной безопасности КНДР.

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