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Перевернутое авто и коляска на снегу: кадры с места смертельного ДТП в Москве

Елизавета Потейчук
21:39 27.11.2022
На кадрах видно, как сотрудники ДПС уводят предполагаемую виновницу аварии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры с места смертельного ДТП на улице Свободы в Москве. На них видно, как сотрудники ДПС уводят предполагаемую виновницу аварии. Кроме того, судя по ролику, на месте инцидента собралось множество сотрудников экстренных служб.

Немногим ранее в деталях о происшествии рассказали в местной прокуратуре.  По данным надзорного ведомства, женщина, находившаяся за рулем машины, совершила наезд на мать с двумя детьми.

В результате аварии мать и ее старший сын погибли. Еще один ребенок, который был в коляске, не пострадал. Причиной ДТП в столичном Дептрансе назвали тот факт, что водитель не справилась с управлением.

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