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Автомобиль сбил женщину на улице Свободы в Москве

Елизавета Потейчук
18:59 27.11.2022
В результате наезда автомобиля на тротуар женщина погибла на месте.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В Москве на улице Свободы произошла смертельная авария. Как сообщили «Звезде» в столичном МВД, при наезде автомобиля погибла женщина, шедшая по тротуару с двумя детьми. Отмечается, что старший ребенок пострадал, его госпитализировали. По предварительной информации, ребенок в коляске не пострадал.

«На улице Свободы в районе дома 15/10 автомобиль не справился с управлением, выехал на тротуар, совершив наезд на пешеходов. На месте работают оперативные службы города», - сообщает в Telegram департамент транспорта Москвы.

Ранее стало известно, что Минтранс и Минздрав разработали проект взаимодействия при ликвидации последствий ДТП. В частности, Минтранс будет обеспечивать «возобновление бесперебойного движения транспортных средств и пешеходов», а также восстанавливать поврежденные в ходе ДТП элементы дорожной инфраструктуры.

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