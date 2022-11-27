В прокуратуре раскрыли подробности ДТП с гибелью матери двух детей в Москве

Кроме женщины в результате ДТП погиб и ее старший сын.

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Первый заместитель Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова описала подробности трагической аварии с гибелью женщины на улице Свободы в Москве. По ее словам, помимо женщины погиб один из ее сыновей.

«Сегодня на улице Свободы 37-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем, совершила наезд на женщину с двумя маленькими детьми. В результате наезда, по предварительным данным, женщина и маленький ребенок скончались на месте. Сейчас прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов, разбирается в случившемся ДТП», - сказала Строкова.

Напомним, в Москве на улице Свободы произошла смертельная авария. Как сообщили в столичном МВД, при наезде автомобиля погибла женщина, шедшая по тротуару с двумя детьми. Отмечается, что второй ребенок, который был в коляске, не пострадал.