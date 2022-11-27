Несломленные: как российские военнослужащие описывают украинский плен

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На минувшей неделе из украинского плена вернулись много российских солдат. В настоящее время для них все пытки и издевательства остались позади. Теперь им предстоит лечение, восстановление и встречи с родными, и самое главное, что они не сломлены.

На днях уже состоялось несколько важных для нашей страны обменов в формате 35/35 и 50/50. Еще девять наших бойцов возвращаются из плена. В Севастополе для них организовано что-то вроде перевалочного пункта - отдых и прием врача перед тем, как они разъедутся по своим регионам.

До этого их постоянно перевозили по разным тюрьмам. Харьков, Киев, Запорожье, Львов. Военнослужащий по имени Олег побывал в пяти лагерях для пленных.

«В Киеве в основном не обращали внимания, просто подавали нам баланду в окошко. После этого повезли во Львов, мы видели на коленях руки за спину и голову вниз», - говорит Олег.

Куда везут на этот раз - до последнего не было понятно. Но каждый про себя надеялся что обмен все же состоится.

«Нас забрали с тюрьмы, с Запорожья. Надели мешки на голову, и все. Приехали - сняли. Не знаю, зачем надели мешки, но когда приехали, на обмен сеяли, и перешли на нашу сторону», - описывает боец Эдрис.

Среди освобожденных нет таких, кого не зацепило бы в бою. Пуля, осколок или контузия. У каждого - боевое ранение. Так, бойцы вместе сражались под Балаклеей в отряде Росгвардии, который несколько дней сдерживал сильно превосходящие силы противника.

«Мы вели бой, чтобы наши перешли реку. Ну, а другого варианта у нас не было. Либо все перейти должны были, либо кому-то надо было остаться. Мы решили этот бой взять на себя, мы последние шли последним этапом. И воевали до последнего патрона. Как боеприпасы кончились, по нам начала работать артиллерия, и окружали нас со всех сторон», - рассказывают военные.

Теряли много крови. Теряли сознание. Очнулись уже в плену. Сейчас их раны осматривают медики. Впереди - основательное лечение, а у кого-то - даже операции. Транспортный борт доставит освобожденных бойцов в Москву, где ими займутся профильные специалисты.

До этого с подконтрольной киевскому режиму территории 24 ноября возвращены 50 российских военнослужащих. В Минобороны РФ подчеркнули, что в украинском плену возвращенным грозила смертельная опасность.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.