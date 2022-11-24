В МО РФ сообщили о возвращении в Россию 50 военнослужащих с подконтрольной Киеву территории

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в украинском плену возвращенным грозила смертельная опасность.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

С подконтрольной киевскому режиму территории 24 ноября возвращены 50 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в украинском плену им грозила смертельная опасность.

Военно-транспортными самолетами освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

О предыдущем возвращении в РФ 35 российских военнослужащих в Минобороны сообщили 23 ноября. Позже появились кадры с освобожденными.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов