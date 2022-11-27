Главу МИД Белоруссии похоронят на Восточном кладбище Минска

Прощание с Владимиром Макеем пройдет в Центральном Доме офицеров в Минске.

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко подписал распоряжение об организации похорон министра иностранных дел Владимира Макея. Глава внешнеполитического ведомства страны скоропостижно скончался накануне и будет погребен на Восточном кладбище Минска. Об этом пресс-служба белорусского правительства сообщила РИА Новости.

«Премьер-министр подписал распоряжение об организации похорон министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея. Согласно документу, создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горисполкому поручено организовать похороны Владимира Макея на Восточном кладбище столицы», - заявили в пресс-службе.

Восточное кладбище Минска - самое известное в столице Белоруссии, здесь хоронили первых лиц БССР, выдающихся деятелей науки и культуры.

В пресс-службе правительства Белоруссии отметили, что прощание с Владимиром Макеем пройдет в Центральном Доме офицеров в Минске, за проведение торжественной церемонии отвечает Министерство обороны.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей умер в возрасте 64 лет. Макей возглавлял белорусское внешнеполитическое ведомство с 2012 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что «потрясена сообщением о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея».