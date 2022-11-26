В стране и мире Захарова отреагировала на сообщения о смерти Макея Алексей Курильченко В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД РФ. © Фото: Пресс-служба МИД РФ, Globallookpress Читайте нас на: Официальный предсавитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. В российском ведомстве оказались потрясены сообщением о смерти министра. «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», - написала Захарова в своем Telegram-канале. О смерти Макея сообщило агентство БелТА. На данный момент МИД Белоруссии официально не подтвердил смерть министра. Экспертное мнение и аналитика