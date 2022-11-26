Захарова отреагировала на сообщения о смерти Макея
В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД РФ.
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, Globallookpress
Официальный предсавитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения о смерти министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея. В российском ведомстве оказались потрясены сообщением о смерти министра.
«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
О смерти Макея сообщило агентство БелТА. На данный момент МИД Белоруссии официально не подтвердил смерть министра.