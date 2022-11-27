В Минобороны РФ заявили, что сотни морпехов были представлены к награде за время СВО
Сотни морпехов Военно-морского флота РФ были удостоены государственных наград за время проведения СВО. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«За время участия в специальной военной операции сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами», - говорится в сообщении.
Именно морская пехота отвечает за мобильное и стремительное решение государственных задач, как отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, поздравляя бойцов с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что российские военнослужащие проявляют героизм, отвагу и высокое боевое мастерство , а также демонстрируют «несгибаемую силу духа».
Ранее сообщалось, что численность морской пехоты будет увеличена. Об этом рассказал главком ВМФ.