В Минобороны РФ заявили, что сотни морпехов были представлены к награде за время СВО

На морскую пехоту возложены важные функции быстрого и мобильного выполнения государственных задач, как подчеркнул главком ВМФ.

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Сотни морпехов Военно-морского флота РФ были удостоены государственных наград за время проведения СВО. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«За время участия в специальной военной операции сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами», - говорится в сообщении.

Именно морская пехота отвечает за мобильное и стремительное решение государственных задач, как отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, поздравляя бойцов с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что российские военнослужащие проявляют героизм, отвагу и высокое боевое мастерство , а также демонстрируют «несгибаемую силу духа».

Ранее сообщалось, что численность морской пехоты будет увеличена. Об этом рассказал главком ВМФ.