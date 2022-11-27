Главнокомандующий ВМФ РФ поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты ВМФ РФ. Он указал, что создание полков морской пехоты неразрывно связано с именем и деяниями императора Петра Великого, самоотверженным трудом, мужеством и героизмом его сподвижников.
«Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Именно на вас возложены особые функции мобильного и стремительного решения задач государственных задач», - сказано в поздравлении.
Кроме того, Евменов упомянул, что в настоящее время подразделения морской пехоты успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, «проявляя героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа».
За время участия в спецоперации сотни морских пехотинцев были награждены государственными наградами. Главком ВМФ поблагодарил военнослужащих за ратный труд и выразил уверенность, «что и впредь морская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, профессионально подготовленным авангардом флота».
Ранее замглавкома ВМФ сообщил, что численность морской пехоты будет увеличена.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.