Главнокомандующий ВМФ РФ поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

В настоящее время подразделения морской пехоты успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине.

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Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты ВМФ РФ. Он указал, что создание полков морской пехоты неразрывно связано с именем и деяниями императора Петра Великого, самоотверженным трудом, мужеством и героизмом его сподвижников.

«Морских пехотинцев всегда отличала высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Именно на вас возложены особые функции мобильного и стремительного решения задач государственных задач», - сказано в поздравлении.

Кроме того, Евменов упомянул, что в настоящее время подразделения морской пехоты успешно выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, «проявляя героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа».

За время участия в спецоперации сотни морских пехотинцев были награждены государственными наградами. Главком ВМФ поблагодарил военнослужащих за ратный труд и выразил уверенность, «что и впредь морская пехота будет достойным продолжателем героических традиций российского воинства, профессионально подготовленным авангардом флота».

Ранее замглавкома ВМФ сообщил, что численность морской пехоты будет увеличена.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.