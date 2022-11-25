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Замглавкома ВМФ сообщил, что численность морской пехоты будет увеличена

Марина Крижановская
04:16 25.11.2022
Он отметил, что существующая численность морпехов обеспечивает выполнение поставленных задач.
Замглавкома ВМФ сообщил, что численность морской пехоты будет увеличена
© Фото: Минобороны России
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Численность морских пехотинцев будет увеличена. По причине меняющейся военно-политической обстановки планируется сформировать новые части и подразделения.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом генерал-лейтенант Виктор Астапов. Таким образом он прокомментировал вопрос, достаточна ли численность морской пехоты на сегодняшний день.

«Существующая численность морской пехоты в целом обеспечивает выполнение поставленных задач. Однако с учетом изменения военно-политической обстановки формирование новых частей и подразделений планируется. В настоящее время части морской пехоты ВМФ России, помимо всего прочего, доблестно решают боевые задачи специальной военной операции», - рассказал Астапов газете.

Также главком ВМФ пояснил, как и где проводится подготовка морских пехотинцев. В России офицеры морской пехоты имеют возможность проходить подготовку в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище им. Маршала СССР К.К. Рокоссовского и в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Там готовятся командиры взводов для батальонов морской пехоты, десантно-штурмовых и разведывательных подразделений.

«Подразделения также проходят обучение в центре подготовки морской пехоты учебного центра Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге. Ежегодно там готовят несколько сотен человек из всех соединений и частей. Центр каждый год выпускает более 40 групп различного предназначения», - сообщил генерал-лейтенант.

Ранее Минобороны РФ показало кадры обучения мобилизованных штурму зданий морпехами Северного флота в Мурманской области. Главная задача - это отработка четкой слаженности действий бойцов.

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