В КНР третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости COVID-19

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью в южной провинции Гуандун - там находится треть инфицированных COVID-19. На втором и третьем местах - Чунцин и Хэнань.

© Фото: Wei Peiquan XinHua Globallookpress

Третий день подряд в Китае фиксируется антирекорд по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Поставлен новый исторический рекорд: заражены свыше 35 тысяч жителей страны.

Уровень заражаемости оказался на 43% выше, чем неделей ранее. Также отмечено, что заражаемость примерно в 25 раз превысила показатель, зафиксированный месяц назад (26 октября). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросами гигиены и здравоохранения КНР.

Приводится информация, что наиболее сложная ситуация с заболеваемостью - в южной провинции Гуандун, там находится треть инфицированных COVID-19. На втором и третьем местах - Чунцин и Хэнань.

Несколькими днями ранее в КНР зафиксировали исторический рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки. Тогда были выявлены 31 656 случаев инфицирования коронавирусом. На следующий день, 25 ноября, - 32 943 новых случая заражения, что на 4% больше по сравнению с предыдущим днем.