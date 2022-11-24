В Китае зафиксировали исторический рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

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В Китае зарегистрирован суточный рекорд заболеваемости COVID-19: было выявлено 31 656 случаев. Данный показатель является историческим рекордом роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что в Китае максимальный прирост зараженных зафиксировали 14 апреля. Тогда количество инфицированных составило 29 411 случаев.

Также приводятся данные, что 87% зарегистрированных заразившихся - бессимптомные носители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

За все время от COVID-19 в Китае скончались 5 232 человека. За последние дни ускорилось распространение коронавируса в стране.

Также в западных СМИ считают, что корь может стать глобальной угрозой из-за пандемии COVID-19. Со ссылкой на данные ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США указано, что по причине коронавируса почти 40 миллионов детей пропустили вакцинацию от кори, что может привести к вспышкам заболевания.