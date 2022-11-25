В Китае зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки

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Медики из Китая за прошедшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения COVID-19, на 4% больше по сравнению с предыдущим днем. Как следует из опубликованных данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики, это новый антирекорд с начала пандемии коронавируса.

Среди новых случаев заражения 90,5% - бессимптомные, передает ТАСС опубликованные на сайте ведомства данные. Из 29 840 заболевших бессимптомно 186 человек прилетели в Китай из-за рубежа, остальные заразились внутри страны.

В Китае второй день подряд обновляется максимальное число новых случаев заражения. В четверг в стране китайские медики зафиксировали исторический рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки, выявив 31 656 заразившихся.