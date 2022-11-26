В КНР заявили, что потолок цен на российскую нефть вызовет в мире хаос

Китайский эксперт считает, что установление потолка цен на нефть из РФ приведет к хаосу на глобальном энергетическом рынке.

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Установление потолка цен на нефть из России выгодно только США и приведет к хаосу на глобальном рынке энергоносителей. Такую точку зрения выразил профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

«Европа уже увязла в энергетическом кризисе. Это (потолок цен на нефть - прим. ред.) даже приведет к хаосу на глобальном энергетическом рынке», - говорится в газете Global Times.

По словам профессора, из-за отказа покупать российскую нефть по ценам, определяемым спросом и предложением, Европейскому союзу «предстоит пережить очень холодную зиму». Эксперт отметил, что среди стран Евросоюза нет единого мнения по поводу того, каким именно должен быть потолок для энергоносителей из Российской Федерации.

Ли Хайдун отметил, что такой разлад между европейскими странами был вполне предсказуем.

Он отметил, что за последние несколько месяцев европейским странам стало понятно, что Соединенные Штаты извлекают для себя выгоду, поскольку экспорт американской нефти в ЕС означает большую прибыль для США.

«Соединенные Штаты придерживаются следующей тактики: выставляют европейские государства на передовую, провоцируя Россию, в то время как сам Вашингтон прячется сзади и считает деньги, пока Брюссель и Москва облагают друг друга санкциями», - добавил профессор.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза приняли решение исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Согласно принятому решению, европейские государства должны будут приобрести через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения их газохранилищ в следующем году.

До этого агентство Bloomberg сообщало о тупиковой ситуации на переговорах стран ЕС о введении потолка цен на нефть из России. Мнения правительств Евросоюза о проекте документа разошлись.