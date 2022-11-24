Bloomberg: переговоры ЕС о потолке цен на российскую нефть зашли в тупик

В случае если решение не будет достигнуто, обсуждение возобновится утром.

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Переговоры в Европейском союзе по поводу установления потолка цен на нефть из Российской Федерации не увенчались успехом. Мнения правительств Евросоюза о проекте документа разошлись.

Как передает агентство Bloomberg, Польша и страны Балтии отвергли предложение Еврокомиссии об установлении цены на российскую нефть на уровне $65 за баррель. Несколько других стран с развитым судоходством, в том числе Греция и Мальта, не хотят, чтобы цена на топливо из России опускалась ниже $70 за баррель.

В случае если решение не будет достигнуто, обсуждение возобновится утром. Кроме того, по данным агентства, в четверг пройдет встреча министров энергетики сообщества, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что страны Европейского союза и G7 могут объявить лимит цен на нефть из России 23 ноября. При этом в европейском сообществе рассмотрели смягчение своего последнего пакета санкций против России в отношении российской нефти.