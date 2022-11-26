Националисты снова обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра

По Кировскому району города попало четыре снаряда.

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Украинские боевики обстреляли кировский район города Донецка, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:55 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении.

Из-за регулярных ударов со стороны Украины по жилым районам населенных пунктов ДНР и ЛНР страдает мирное население. Недавно в результате обстрела Кировского района Донецка погибла женщина. Помимо этого, три человека были ранены.

Ранее «Звезда» показала кадры пострадавших от обстрелов националистов зданий. Снаряды калибра 155 мм повредили окна в домах Ворошиловского района, а в здании банка была выбита часть стены. В городе погнуло столб линии электропередач и выбило ворота.