Трое раненых, одна погибшая: украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка

От удара осколки поразили часть находящегося рядом здания и автомобили.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района Донецка погибла женщина, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил работающий на месте корреспондент «Звезды» Алексей Огренич.

«Украинские националисты ударили по гражданской инфраструктуре. Здесь находятся склады с продовольствием, известно о трех раненых и одной погибшей», - сказал он.

Корреспондент показал место обстрела. После удара осколки разлетелись и поразили часть здания и находящиеся рядом автомобили. Часть машин эвакуатор отправил на ремонт.

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