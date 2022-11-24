Выбитая стена банка: как выглядит Донецк после обстрелов украинских националистов

На улицу Павших Коммунаров в Ворошиловском районе города пришлось два удара, один из которых произошел в воздухе.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские националисты подвергли обстрелу шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также ее столицу. За день выпущены десятки боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров. Последствия обстрела Донецка со стороны украинских боевиков удалось запечатлеть корреспонденту «Звезды» Алексею Огреничу.

На улицу Павших Коммунаров в Ворошиловском районе города пришлось два удара, один из которых произошел в воздухе. На месте обстрелов обнаружен осколок от снаряда «натовского калибра» 155 миллиметров. В настоящее время рабочие занимаются восстановлением окон домов.

Еще один удар угодил в здание банка. Снаряд выбил часть стены, сейчас она закрыта фанерой и обложена камнями, чтобы никто не проник внутрь. От обстрелов в городе также погнуло столб линии электропередач. От взрывной волны также выбило ворота. Более того, осколки от снаряда поразили газовую трубу.

Националисты продолжают бить по мирному Донецку. Даже при таком сильном обстреле никто из мирных жителей не пострадал.

Вчера украинские националисты обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.