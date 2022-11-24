Армия Армия Армия

Выбитая стена банка: как выглядит Донецк после обстрелов украинских националистов

Алексей Огренич
21:49 24.11.2022
На улицу Павших Коммунаров в Ворошиловском районе города пришлось два удара, один из которых произошел в воздухе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Украинские националисты подвергли обстрелу шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также ее столицу. За день выпущены десятки боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров. Последствия обстрела Донецка со стороны украинских боевиков удалось запечатлеть корреспонденту «Звезды» Алексею Огреничу.

На улицу Павших Коммунаров в Ворошиловском районе города пришлось два удара, один из которых произошел в воздухе. На месте обстрелов обнаружен осколок от снаряда «натовского калибра» 155 миллиметров. В настоящее время рабочие занимаются восстановлением окон домов.

Еще один удар угодил в здание банка. Снаряд выбил часть стены, сейчас она закрыта фанерой и обложена камнями, чтобы никто не проник внутрь. От обстрелов в городе также погнуло столб линии электропередач. От взрывной волны также выбило ворота. Более того, осколки от снаряда поразили газовую трубу.

Националисты продолжают бить по мирному Донецку. Даже при таком сильном обстреле никто из мирных жителей не пострадал.

Вчера украинские националисты обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:13 Армия
Видео
«Не забыли, все шикарно»: освобожденный из украинского плена описал свои эмоции
15:43 Армия
Видео
Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии
15:41 ОПК
Видео
Полет под дождем: как испытывают на прочность отечественный беспилотник «Добрыня»
15:33 В стране и мире
Путин: Россия ушла вперед по некоторым направлениям в сфере ИИ
13:57 В стране и мире
В Кремле заявили, что ударов по соцобъектам в ходе СВО не было и нет
Популярное
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Экс-глава Ростуризма войдет в состав экспертного совета при правительстве РФ
Видео
Усиленная маскировка и постоянное движение: как работают расчеты ОТРК «Искандер» в зоне СВО
В МО РФ подчеркнули, что Зеленский и приспешники ответят перед судом за каждого убитого пленного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.