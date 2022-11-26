МО РФ: США обратятся к гражданским подрядчикам, чтобы снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности
Таким способом, отмечает начальник войск РХБЗ, США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире.
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США намерены привлекать гражданских подрядчиков к ведению военно-биологических проектов, чтобы снять с Пентагона обвинения в осуществлении данной деятельности. С таким заявлением на брифинге выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Таким образом, в рамках Стратегии США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований «двойного назначения», в том числе за пределами национальной территории», - пояснил он.
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