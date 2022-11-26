МО РФ: США обратятся к гражданским подрядчикам, чтобы снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности

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Кроме того, по словам начальника войск РХБЗ, в Соединенных Штатах Америки практически отсутствует контроль за биологическими лабораториями, несмотря на то, что там ведется работа с опасными патогенами.

Ранее Игорь Кириллов в беседе со «Звездой» объяснил, почему США не волнует мировая биобезопасность. По его словам, США, касаясь темы биологической безопасности, исходят только из национальных интересов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.