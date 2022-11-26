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МО РФ: США обратятся к гражданским подрядчикам, чтобы снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности

15:22 26.11.2022
Таким способом, отмечает начальник войск РХБЗ, США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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США намерены привлекать гражданских подрядчиков к ведению военно-биологических проектов, чтобы снять с Пентагона обвинения в осуществлении данной деятельности. С таким заявлением на брифинге выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Таким образом, в рамках Стратегии США намерены усилить глобальный контроль за биологической обстановкой в мире и оставляют за собой право проведения исследований «двойного назначения», в том числе за пределами национальной территории», - пояснил он.

© Минобороны России

Кроме того, по словам начальника войск РХБЗ, в Соединенных Штатах Америки практически отсутствует контроль за биологическими лабораториями, несмотря на то, что там ведется работа с опасными патогенами.

Ранее Игорь Кириллов в беседе со «Звездой» объяснил, почему США не волнует мировая биобезопасность. По его словам, США, касаясь темы биологической безопасности, исходят только из национальных интересов.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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