МО РФ: в США отсутствует система контроля за генными исследованиями
В Соединенных Штатах Америки практически отсутствует контроль за биологическими лабораториями, несмотря на то, что там ведется работа с опасными патогенами. При этом существует вероятность проведения в таких лабораториях исследования в обход Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Хотел бы обратить внимание, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже не смотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами. Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО и грубого нарушения требований безопасности», - заявил Кириллов.