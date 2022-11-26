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МО РФ: в США отсутствует система контроля за генными исследованиями

15:19 26.11.2022
Из-за высокого риска аварии американские биолаборатории выводят из национальной юрисдикции и переносят в третьи страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Соединенных Штатах Америки практически отсутствует контроль за биологическими лабораториями, несмотря на то, что там ведется работа с опасными патогенами. При этом существует вероятность проведения в таких лабораториях исследования в обход Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Хотел бы обратить внимание, что в США система контроля нарушений техники безопасности в биолабораториях является децентрализованной и охватывает только лишь объекты, получающие финансирование из федерального бюджета. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже не смотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами. Отсутствие единых стандартов за деятельностью таких объектов создает риски проведения исследований в обход КБТО и грубого нарушения требований безопасности», - заявил Кириллов.

© Министерство обороны России

Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

Ранее в Минобороны России заявили, что полученные в ходе спецоперации документы говорят о возможной подготовке Украины к применению биологического оружия. Учитывая нетранспарентный характер работ, а также отсутствие аргументированных ответов со стороны Украины или Соединенных Штатов, Россия рассматривает полученные документы как доказательство, что была нарушена статья 1.4 КБТО. 

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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