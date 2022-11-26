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Высокий риск аварийных ситуаций в американских биолабораториях является одной из причин их вывода из-под национальной юрисдикции и переноса на территорию третьих стран, включая Украину и другие государства. Этим объясняется ухудшение эпидемической обстановки в местах их размещения, появление несвойственных для данных регионов заболеваний и их переносчиков.

Ранее в Минобороны России заявили, что полученные в ходе спецоперации документы говорят о возможной подготовке Украины к применению биологического оружия. Учитывая нетранспарентный характер работ, а также отсутствие аргументированных ответов со стороны Украины или Соединенных Штатов, Россия рассматривает полученные документы как доказательство, что была нарушена статья 1.4 КБТО.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов