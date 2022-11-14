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Отличившимся военнослужащим подразделений РХБЗ вручили госнаграды на передовой

11:21 14.11.2022
Сразу после награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащим подразделений войск РХБЗ Западного военного округа, которые проявили высокие профессиональные и личные качества в зоне спецоперации, вручили заслуженные награды.

Кадры церемонии, которая проходила на передовой, публикует Министерство обороны России. Военнослужащие получили ордена Мужества и медали «За отвагу».

В описании к видео сказано, что перед штурмом огнеметным подразделениям была поставлена задача провести разведку боем ротного опорного пункта противника.

Скрытно выдвинувшись на позиции, военнослужащие вскрыли систему огня обороняющегося подразделения. Затем огнеметчики ударили термобарическими боеприпасами «Шмель-М» по противнику и уничтожили назначенные цели.

Выполнив задачу, подразделения ВС РФ продвинулись вглубь вражеской обороны, не понеся при этом никаких потерь. После награждения военнослужащие вернулись в свои подразделения для выполнения задач.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов снял эксклюзивный репортаж прямо из окопов во время боев на передовой на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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